وفاة مسؤول في نادي الاتحاد السكندري بسبب هدف في مرمى فريقه (صورة)

تُوفِّي رئيس لجنة النظام بنادي الاتحاد السكندري، إسماعيل متولي، بعد تعرضه لأزمة صحية بعد هدف الإنتاج الحربي في فريق الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، والتي انتهت بالتعادل داخل ستاد الإسكندرية.

وحاول زملاء الراحل “متولي” إنقاذه من الأزمة الصحية المفاجئة التي أصابته، ونقلوه إلى إحدى المستشفيات القريبة من الاستاد، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

وانتهى لقاء الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين 1/1، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وتلقى أعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد والجماهير، الخبر كصدمة كبيرة لما يمتلكه الراحل من حب الجميع داخل قلعة النادي السكندري.