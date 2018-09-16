اتحاد الكرة المصري يستعين بنظيره التونسي لإنهاء أزمة التحكيم

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة خطوة جديدة لإصلاح منظومة التحكيم، بعد الانتقادات التي وجهت للحكام في الآونة الأخيرة من جانب بعض الأندية.

وقرر مسؤولو الجبلاية تفعيل بروتوكول تعاون مع الاتحاد التونسي برئاسة وديع الجريء، في الجانب التحكيمي.

واتفق الاتحادان على تبادل الحكام في المسابقات المحلية بمصر وتونس، حيث يستعين الاتحاد المصري بحكام تونسيين في الدوري الممتاز والكأس وترشيح حكام مصريين للتحكيم في تونس.

ومن جانبه أبدى عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس لجنة الحكام في تصريحات صحفية ترحيبه بالاتفاق بين مصر وتونس.

وأكد عبدالفتاح أن هذا الاتفاق يأتي في مصلحة التحكيم في كلا البلدين، ويوفر فرصة قوية للاحتكاك الخارجي لهم.

وتابع: “نتمنى أن يتسع الاتفاق ليشمل أكبر عدد ممكن من الدول الإفريقية والعربية وكذلك الأوروبية، ومن الممكن أن نستعين بخبرة هاني أبوريدة باعتباره عضو المكتب التنفيذي للفيفا”.

يذكر أن التحكيم المصري واجه انتقادات حادة في الفترة الأخيرة من جانب ناديي الأهلي وبيراميدز، بسبب مباراتي الفريقين أمام الإنتاج الحربي والجونة على الترتيب، واللتين شهدتا أخطاء تحكيمية أثارت جدلًا واسعًا.

وكشف عصام عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية أن مباراة بيراميدز والمقاولون العرب المقرر لها الإثنين في الدوري المصري الممتاز، سيديرها طاقم تحكيم تونسي، بموجب الاتفاق بين الاتحادين.

وأضاف: “اتفقنا مع دولتين من شمال إفريقيا وهما تونس والمغرب وجار التنسيق مع الاتحاد الجزائري، البداية من مباراة بيراميدز والمقاولون، والأسبوع المقبل سيشارك طاقم حكام مصري في الدوري التونسي”.

وأردف: “حريصون كدولة على نجاح تجربة نادي بيراميدز، لذا قررنا اللجوء للتحكيم العربي رغم علمنا أن أخطاء الحكام المصريين غير مقصودة وواردة في كل مكان”.

واختتم: “من الصعب أن أترشح لدورة جديدة في الاتحاد بسبب الهجوم الدائم على التحكيم من قبل عدد قليل من الأندية، ولكني سأستمر حتى نهاية الموسم حتى لا يظن البعض أنه انتصر علي أو على الجبلاية.