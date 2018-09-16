رسميًا.. استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري

كشف اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة عن موقفه من طلب نادي بيراميدز استقدام حكام أجانب في مبارياته بالدوري الممتاز.

وقال مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الجبلاية خلال تصريحات إذاعية:”تلقينا طلب بيراميدز، ومباراته المقبلة أمام المقاولون العرب غالبًا ستشهد وجود طاقم تحكيم غير مصري”.

وأضاف عبدالغني:”أما بخصوص تقنية الفيديو، فقد أُعلن في بيان رسمي بدء تنفيذ تلك الخطوة، وستساهم الشركة الراعية بذلك”.

وتابع:”لم نتخذ تلك الخطوة بسبب ضغوط الأندية علينا، ونحن لا نرضخ لأي ضغوط، وهجوم الأهلي وبيراميدز لم يحركنا لتطبيق تقنية الفيديو، وكنا نسعى إلى ذلك من الموسم الماضي”.

وأردف:”سنقوم بإلغاء الحكم الخامس من مباريات الدوري، وتقنية الفيديو سيتم العمل بها قبل بداية الدور الثاني”.

ومن جانب آخر كشف عضو الجبلاية موعد الرد على طلبات رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

وقال مجدي:”نعتذر عن التأخير بشأن الرد على طلبات وكيل صلاح، فعدم تواجد هاني أبوريدة في مصر هو السبب في ذلك التأخير”.

وأردف:”سنرد على صلاح بالموافقة أو الرفض خلال 48 ساعة فيما يتعلق بحقوق الصور وجميع طلباته، وليس لدينا أي تحفظات عليها”.

يذكر أن وكيل محمد صلاح طلب توفير حراس للاعب أثناء تواجده في معسكرات منتخب مصر بالإضافة إلى عدم استخدام صوره في أي دعاية متعلقة باتحاد الكرة إلا بعد استئذانه.