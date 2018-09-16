بيراميدز يكذّب مرتضى منصور بشأن استضافة مباريات الزمالك في الدفاع الجوي (صورة)

كذب نادي بيراميدز، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، الذي صرح بأنه حصل على موافقة إدارة النادي بشأن استضافة مباريات الفريق الأبيض في استاد الدفاع الجوي.

ونفت إدارة نادي بيراميدز الموافقة على طلب الزمالك باستضافة مبارياته المقبلة في الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي، بعدما نشر الموقع الرسمي للنادي الأبيض تصريحات لمرتضى منصور بطلب خوض المباريات القادمة على ملعب الدفاع الجوي بدلًا من بتروسبورت.

ونشر بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ما يلي: “نفت إدارة بيراميدز إعطاء موافقتها لنادي الزمالك للعب مبارياته في الدوري المصري على أرض الملعب الخاص بنادي بيراميدز”.

تنفي ادارة بيراميدز اعطاء موافقتها لنادي الزمالك للعب مبارياته في الدوري المصري على ارض الملعب الخاص بنادي بيراميدز . — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) September 15, 2018

وكان منصور صرح أن ناديه تقدم بطلب إلى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، لنقل مباريات الفريق إلى ملعب الدفاع الجوي بدلًا من ملعب بتروسبورت، الذي يستضيف مواجهات الفريق حاليًا.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن مسؤولي نادي بيراميدز برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وافقوا على رغبة ناديه بخوض مواجهاته المقبلة بالدوري على ملعب الدفاع الجوي.

من جانب آخر، قال مرتضى منصور إنه قدم بلاغًا منذ أسبوع للنائب العام ضد أحمد الشناوي، حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي، وذلك لرد مبلغ 10 ملايين جنيه مقدم تعاقده مع النادي، في الوقت الذي لم يكمل فيه الحارس الدولي تعاقده مع القلعة البيضاء ليتم بيعه لنادي بيراميدز، ولم يرد الحارس المقدم.

وأضاف مرتضى: “تجرى حاليًا تحريات على البلاغ المقدم والتي ستنتهي خلال 48 ساعة”.