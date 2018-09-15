بيراميدز يعلن رسميًا ضم عمر خربين من نادي الهلال السعودي بداية من يناير المقبل

أعلن نادي بيراميدز رسميا عن توقيعه عقداً بنظام الإعارة للاعب عمر خربين الحاصل على جائزة افضل لاعب في اسيا لعام 2017 وهداف نادي الهلال السعودي والمنتخب السوري بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير لمدة ستة اشهر مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

وقعت ادارة نادي بيراميدز عقداً بنظام الإعارة للاعب عمر خربين الحاصل على جائزة افضل لاعب في اسيا لعام ٢٠١٧ وهداف نادي الهلال السعودي والمنتخب السوري بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير لمدة ستة اشهر مع خيار الشراء بنهاية الموسم pic.twitter.com/wTxfW9l8Mw — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) September 15, 2018

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “وقعت إدارة نادي بيراميدز عقدًا بنظام الإعارة للاعب السوري عمر خربين الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام ٢٠١٧ وهداف نادي الهلال السعودي ومنتخب بلاده”.

مرحبا بك يا عمر في نادي بيراميدز، ننتظر منك الكثير pic.twitter.com/ks7TRpIX0x — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) September 15, 2018

وأضاف البيان: “سينتقل خربين لصفوفنا بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير/ كانون الثاني المقبل لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء بنهاية الموسم”.

ولم يكشف النادي في بيانه عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة التي تم إبرامها.

وفاز خربين (24 عامًا) بجائزة أفضل لاعب فى آسيا لعام 2017، متفوقًا على الإماراتي عمر عبد الرحمن “عمورى”، وتوّج قبلها بلقب هداف مسابقة دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف.

كما قاد الهلال السعودي لنهائي دوري الأبطال الآسيوي، فيما ساهم فى صعود منتخب سوريا للملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2018 قبل أن يتعثر منتخب بلاده فى انتزاع بطاقة العبور للعرس العالمي.