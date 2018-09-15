استجابة لرغبة كريستيان غروس.. نادي الزمالك يوقع عقدًا جديدًا مع حارسه

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري بقيادة السويسري كريستاين غروس، رحيل عمر صلاح حارس مرمى الفريق الكروي، عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “طلب غروس الحفاظ على عمر صلاح، ورفض رحيله عن الفريق، بعد أن تلقى النادي عروضًا محلية للتعاقد مع الحارس، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق، بسبب تألق محمود عبدالرحيم جنش، الحارس الأساسي”.

وأضاف المصدر: “استجاب مسؤولو الزمالك لرغبة جروس، وقرروا توقيع عقد جديد مع عمر صلاح حارس الأبيض خلال الفترة المقبلة مثلما حدث مع زميلة أحمد فتوح الظهير الأيسر”.

وتابع: “الزمالك استقر على تعديل عقد عمر صلاح، ورفع القيمة المالية التي يحصل عليها في النادي، من أجل غلق جميع محاولات رحيله خلال الفترة المقبلة في ظل عدم مشاركته مع الفريق”.

ويشارك محمود جنش بشكل أساسي في حراسة مرمى الزمالك ويليه في الترتيب عماد السيد كرقم 2، ويأتي عمر صلاح في الترتيب الثالث.