أحمد الشناوي: ندمت على انضمامي لنادي الزمالك.. وهذه تفاصيل مفاوضات الأهلي معي

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، تفاصيل مفاوضات الأهلي معه، عندما كان لاعبًا في صفوف الناشئين بالنادي المصري البورسعيدي.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية بفضائية “بيراميدز”: “الأهلي طلب ضمي من المصري حينما كنت أبلغ 13 عامًا”.

وتابع: “في ذلك الوقت كان عدلي القيعي مستشار تعاقدات الأهلي، تحدث مع والدي وسيد متولي رئيس المصري الأسبق قرر صعودي للفريق الأول بعد هذا العرض ولم تتم الصفقة”.

وكان الشناوي قد انضم إلى صفوف بيراميدز قادمًا من نادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 60 مليون جنيه.

وتحدث الحارس الدولي عن فترة تواجده في الزمالك قائلًا: “خضت تجربة جيدة وفزت بـ5 بطولات، لكنني ندمان على انضمامي للفريق في المرة الأولى التي كانت على سبيل الإعارة، لأنني لم أشارك في المباريات وكنت حبيس دكة البدلاء”.

أما بشأن إصابته وموعد عودته للمباريات، قال: “أتدرب مع الفريق بشكل طبيعي خلال الفترة الماضية، وسأكون جاهزًا للمشاركة في خلال 20 يومًا”.

وكان حارس بيراميدز قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي أمام الاتحاد السكندري، عندما كان حارسًا لمرمى الزمالك.

وتطرق أحمد الشناوي للحديث عن محمد صلاح، قائلًا: “أصبح نجمًا عالميًا، بفضل خوضه تجربة الاحتراف مبكرًا، عندما كان لاعبًا في المقاولون العرب”.

واختتم: “الفرق بيني وبينه أن فرصة الاحتراف جاءت له بعد تألقه مع المقاولون، أما أنا عندما تألقت مع منتخب الشباب في كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2012، كامل أبو علي طلب 4 ملايين يورو من أجل رحيلي إلى ريال بيتيس والنادي الإسباني قدم 750 ألف يورو فقط”.