أحمد الشناوي حارس نادي الزمالك يرد على مرتضى منصور: مستعد لقرار بيعي أو الاستغناء عني

رد أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي الزمالك المصري، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بشأن بيعه في موسم الانتقالات الحالي؛ عقب خسارة الفريق أمام النادي الأهلي في مباراة القمة، أمس الإثنين.

وكان منصور، قال عقب المباراة، إن الرباعي، باسم مرسي وأحمد الشناوي وعلي جبر، معروضون للبيع خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وحملهم مسؤولية الهزيمة أمام النادي الأهلي في مباراة القمة 115.

وخسر الزمالك بثلاثية نظيفة أمام الأهلي، ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدوري الممتاز، باستاد القاهرة الدولي.

وقال الشناوي عبر حسابه الرسمي على تويتر: “نعتذر لجمهور الزمالك على الهزيمة الأخيرة، لم نكن في أفضل حال، ولم يكن يوم الزمالك، والتوفيق كان بعيدًا عن لاعبي الزمالك، وبصفة شخصية أعتذر بالنيابة عن باقي الفريق، ولن أحزن من تصريحات الجمهور ورئيس النادي بعرضي للبيع، أو الانتقادات الموجهة إليّ”.

وأضاف: “ولكن سأظل لآخر يوم لي داخل جدران نادي الزمالك، أعمل وأجتهد من أجل الزمالك وجماهيره، حتى لو ظل الأمر ببيعي في يناير من هذا الموسم، أعتذر مرة أخرى لجماهير الزمالك، وسنظل أوفياء لنادي الزمالك لآخر لحظة لنا بداخله، حتى لو كان الرحيل قريبًا”.

وتابع: “أشكر الجميع على الدعم في الخمسة مواسم التي لعبتها في نادي الزمالك، وحصدت 5 بطولات معه، سعيد جدًا جدًا بهذه الفترة، وأتقبل أي قرار، سواء ببيعي أو الاستغناء عني، شكرًا مرة أخرى والله الموفق”.