صالح جمعة يعود للتمرد على النادي الأهلي المصري بعد فسخ عقده مع الفيصلي السعودي

عاد صالح جمعة لاعب الفيصلي السعودي السابق والنادي الأهلي المصري الحالي، إلى التمرد وعدم الالتزام مجددًا مع المارد الأحمر، بعد عودته من السعودية.

وكان نادي الفيصلي قد فسخ عقد إعارة صالح جمعة من الأهلي، بعد استبعاد اللاعب من القائمة الأساسية هذا الموسم، بسبب عدم التزامه وتراجع مستواه.

وبعد فسخ عقد اللاعب في السعودية، عاد من جديد إلى صفوف الأهلي، ليبدأ التمرد مجددًا بالغياب عن مران المستبعدين اليوم الجمعة.

وأبلغ حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال بالأهلي، وطارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالفريق، الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بغياب جمعة عن مران المستبعدين من رحلة غينيا، ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبة ضده عقب عودة بعثة القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي سيواجه حوريا كوناكري الغيني مساء اليوم الجمعة، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.