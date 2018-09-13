محمود علاء يقود نادي الزمالك للفوز على طلائع الجيش وتصدّر ترتيب الدوري المصري (فيديو)

سجل المدافع محمود علاء ثلاثة أهداف للزمالك في الفوز 3-صفر على ضيفه طلائع الجيش، ليقود الفريق لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة من ست مباريات منفردًا بالصدارة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند خمس نقاط في المركز 15.

ويحتل بيراميدز والإنتاج الحربي المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي حامل اللقب وثالث الترتيب، الذي له مباراة مؤجلة.

وبات رصيد علاء خمسة أهداف ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب.

ومنح علاء التقدم للزمالك بضربة رأس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 32، عندما ارتقى أعلى من الجميع وحوّل الكرة إلى مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش.

وعزز النتيجة في الشوط الثاني بضربة رأس مماثلة إثر خروج خاطىء من بسام في الدقيقة 57، لكن هدفه الثالث جاء في الدقيقة 82 بتسديدة اصطدمت بأحد مدافعي طلائع الجيش قبل أن تسكن الشباك.

ورغم أن شباك بسام اهتزت بثلاثة أهداف إلا أنه أنقذ فريقه من عدة فرص محققة، حيث تصدى لتسديدة يوسف إبراهيم (أوباما) في الدقيقة 32، وأنقذ مرماه من انفراد من كابونجو كاسونجو القادم من الكونجو الديمقراطية بعدها بدقيقة واحدة.

وأهدر السنغالي تالا ندياي فرصة التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 35، عندما انفرد بمرمى الزمالك ووضع الكرة أعلى المرمى.

وتصدى محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك لانفراد آخر من نداي في الدقيقة 61، ليحافظ على فوز فريقه.

* فوز صعب للإسماعيلي

وتغلب الإسماعيلي 3-2 بصعوبة على ضيفه إنبي، ضمن الجولة السادسة، ليحقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد إنبي عند ست نقاط في المركز 12.

تقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة 11 عن طريق الكاميروني كريستوفر ميندوجا، الذي استغل خروج عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي بشكل خاطىء من مرماه، بعد اصطدامه بزميله المدافع إبراهيم يحيى ليضع الكرة في الشباك.

وأدرك محمد أشرف التعادل لإنبي بالدقيقة 24 عندما أرسل تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن عصام الحضري حارس الإسماعيلي من التصدي لها.

وفي الدقيقة 45 استغل الغاني ريتشارد بافور مدافع الإسماعيلي كرة ارتدت من يد عمرو حسام الحارس البديل لإنبي ووضعها في الشباك.

وتمكن محمود قاعود من تحويل تمريرة عرضية بضربة رأس إلى شباك الحضري قبل نهاية الشوط الأول، ليجعل النتيجة 2-2.

وأضاف ميندوجا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد مرور ساعة من البداية، عندما استغل تمريرة محمد صادق العرضية ليحولها برأسه في المرمى ويضمن الفوز للإسماعيلي.