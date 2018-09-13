أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. محمود علاء يتقدم للأبيض بثلاثية (فيديو)

أحرز محمود علاء مدافع نادي الزمالك هدفًا رائعًا في مرمى طلائع الجيش، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وارتقى علاء عاليًا من ركنية لعبها إبراهيم حسن ووضع الكرة على يسار حارس الجيش.

وأضاف محمود علاء الهدف الثاني له ولفريقه في الشوط الثاني وبنفس الطريقة من رأسية قوية قابلها من ركنية زميله.

هدف محمود علاء الثاني في مرمى طلائع الجيش – الهدف الثاني. pic.twitter.com/gsXrAmh3VE — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز علاء “هاتريك” بعد إضافته للهدف الثالث في الدقيقة 81 من تسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الجيش.

هدف محمود علاء الثالث في مرمى طلائع الجيش – الهدف الثالث. pic.twitter.com/sc4zowOKie — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

ويسعى الزمالك لاعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مستغلًا غياب الأهلي الذي تأجّلت مباراته مع الداخلية بسبب ارتباطه بلقاء دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي، الذي سيواجه هورويا الغيني في دور الثمانية بدوري الأبطال، المسابقة برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويملك سموحة والإنتاج الحربي نفس الرصيد وهو تسع نقاط.