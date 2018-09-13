أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. محمود علاء يتقدم للأبيض بثلاثية (فيديو)

أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. محمود علاء يتقدم للأبيض بثلاثية (فيديو)

الزمالك يسعى لاعتلاء قمة الدوري المصري.

المصدر: فريق التحرير

أحرز محمود علاء مدافع نادي الزمالك هدفًا رائعًا في مرمى طلائع الجيش، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وارتقى علاء عاليًا من ركنية لعبها إبراهيم حسن ووضع الكرة على يسار حارس الجيش.

وأضاف محمود علاء الهدف الثاني له ولفريقه في الشوط الثاني وبنفس الطريقة من رأسية قوية قابلها من ركنية زميله.

وأحرز علاء “هاتريك” بعد إضافته للهدف الثالث في الدقيقة 81 من تسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الجيش.

ويسعى الزمالك لاعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مستغلًا غياب الأهلي الذي تأجّلت مباراته مع الداخلية بسبب ارتباطه بلقاء دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي، الذي سيواجه هورويا الغيني في دور الثمانية بدوري الأبطال، المسابقة برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويملك سموحة والإنتاج الحربي نفس الرصيد وهو تسع نقاط.

اترك تعليقاً
قائمة القراءة