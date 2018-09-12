تركي آل الشيخ مستنجدًا بـ”السيسي” بسبب بيراميدز: اتحاد الكرة مشغول بسما المصري ويريدون تطفيشي (فيديو)

أبدى تركي آل الشيخ أحد مستثمري نادي بيراميدز ورئيس هيئة الرياضة السعودية، استياءه من المضايقات التي يتعرض لها فريقه في الدوري المصري.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية بفضائية “بيراميدز”: “أنا طفح بيا الكيل، وتقدمت للرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يحسم الأمر ويجد لي حلًا من المضايقات في الجانب الرياضي”.

وأضاف: “أثق في عدالة الرئيس السيسي هو مبيرضاش بالظلم، هو بيراميدز مش نادي مصري واستثمار مصري ولاعبون مصريون؟”.

وتعادل بيراميدز مع الجونة في الجولة السادسة من الدوري المصري بهدف كل منهما، حيث خطف فريق “تركي آل الشيخ” التعادل في اللحظات الأخيرة.

ووجه آل الشيخ هجومًا عنيفًا على عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائلًا: “طلع قال مش هشتغل في قناة بيراميدز .. وأنا بقوله إحنا مش مقتنعين بيك أصلًا رئيس لجنة حكام عشان نجيبك القناة”.

كما هاجم اتحاد الكرة المصري قائلًا: “كل هم اتحاد الكرة هو الرد على سما المصري إنها تبقى مدير الكرة في المنتخب ولا لأ، دون أن يلتفتوا إلى الاستثمارات”.

وتابع: “لا الأهلي ولا الزمالك يقبلوا يفوزوا بالطريقة دي، طفح الكيل وأتمنى معالجة هذا الخلل، وأطالب بالعدالة للجميع لأن هذا إهدار لقيمة الدوري المصري”.

واختتم: “هناك من يضع العراقيل أمام الاستثمار في الدوري المصري، ولكن لمصر رجال قادرون على تجاوز هذا، عايزين يطفشوني.. بس أنا واخدها تحدي معاهم، الدوري المصري بتحكمه العلاقات الشخصية”.