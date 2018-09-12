ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز والجونة وفوز الإنتاج الحربي على بتروجيت (صورة)

اقتنص فريق بيراميدز، تعادلًا قاتلًا من ضيفه الجونة بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الجونة بهدف عن طريق أحمد سعيد أوكا في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وعاد بيراميدز بهدف التعادل القاتل عبر البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو في الدقيقة 90+6 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى بيراميدز للصدارة مؤقتًا برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما ارتقى الجونة للمركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وفي الجولة نفسها تغلب مصر المقاصة على مضيفه وادي دجلة بهدفين لهدف.

أحرز هدفي المقاصة، رجب عمران والبوركيني إيريك تراوري في الدقيقتين 12 و74 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف دجلة الوحيد عن طريق محمود مرعي في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى مصر المقاصة للمركز العاشر برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.