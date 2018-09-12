أهداف مباراة بيراميدز والجونة.. أوكا يتقدم للفريق الساحلي وكينو يخطف التعادل (فيديو)

تقدم المدافع أحمد سعيد “أوكا” لاعب نادي الجونة بهدف لصالح فريقه في شباك بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب أحمد على عرضية داخل منطقة الجزاء تلقاها أحمد سعيد أوكا برأسية قوية على يسار الحارس مهدي سليمان.

57’ | جووووووول الهدف الأول للجونة برأسية رائعة عن طريق أحمد سعيد أوكا بيراميدز 0 : 1 الجونة pic.twitter.com/gw52fuCGhs — Pyramids TV (@pyramids_tv) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وخطف البرازيلي كينو التعادل لبيراميدز في الدقيقة 95 من تسديدة قوية قبيل نهاية المباراة.

بوووووووووووووووووووووووووووووم كينووووووو يا ولللللللللد .. ضربهم كواااااااهم كينو أحرق مرمااااااااهم .. الهااااااكر يسجل هدف التعااااادل لبيراميدز نعم .. روح الفانلة الزرقااااء ???????????????? pic.twitter.com/ey67198LRD — Pyramids TV (@pyramids_tv) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة التواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل بيراميدز متساويًا مع الأهلي برصيد 11 نقطة، حصيلة 3 انتصارات وتعادلين، بينما يدخل الجونة في المركز السابع برصيد 8 نقاط.