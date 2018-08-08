تركي آل الشيخ يعلّق على تعادل بيراميدز أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري (صورة)

علّق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة الرياضية السعودية، على تعادل فريقه مع الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مختار مختار مدرب كبير ومباراة جيدة والفريق يحتاج للانسجام، لا أفهم الفرحة الهستيرية لدى البعض بالتعادل”.

وكان بيراميدز قد تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في تسجيل هدف الفوز، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بذلك، ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الزمالك والأهلي، وعن بيراميدز الذي جاء خامسًا.