النادي المصري البورسعيدي يهزم النجوم في مباراة الأهداف الثمانية (فيديو)

انتفض فريق النجوم، الوافد الجديد على الدوري المصري الممتاز، أمام مضيفه المصري البورسعيدي بعد تأخره بأربعة أهداف دون رد وكاد أن يتعادل قبل أن يخسر بصعوبة في النهاية 5-3 اليوم الثلاثاء.

ورفع المصري رصيده إلى تسع نقاط من ست مباريات ليتقدم للمركز السادس، بينما تجمد رصيد فريق النجوم عند ست نقاط في المركز 11 في المسابقة التي يتصدرها الأهلي حامل اللقب برصيد 11 نقطة مع بيراميدز من خمس مباريات.

وبدت المباراة من طرف واحد بعدما تقدم المصري بثلاثة أهداف في الشوط الأول بدأها مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد ياسر من ضربة رأس من ركلة ركنية.

وضاعف محمد غريندو الغلة في الدقيقة 21 بعد تمريرة من ياسر قبل أن يحرز عمرو موسى الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وسجّل إسلام عيسى الهدف الرابع للمصري في الدقيقة 52.

لكن صلاح أمين قاد انتفاضة كبيرة لفريق النجوم وقلّص النتيجة في الدقيقة 64 مستغلًا خطأ دفاعيًا من محمد جابر، لاعب المصري.

وعاد أمين ليسجل الهدف الثاني لفريقه قبل عشر دقائق من النهاية بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل زميله محمد حليمو الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأس رائعة وضغط فريق النجوم لإدراك التعادل قبل أن ينهي حجاج عويس أي أمل للمنافس باحراز الهدف الخامس للمصري في الدقيقة 90 بعد عمل جيد من غريندو.

وطرد خالد عبدالرزاق مدافع النجوم في الدقيقة الأخيرة من المباراة بداعي تعمد الخشونة.