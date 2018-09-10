موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيسعى الزمالك لاعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز مستغلاً غياب الأهلي الذي تأجلت مباراته مع الداخلية بسبب ارتباطه بلقاء دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، فيما يرغب المصري البورسعيدي في العودة للمنافسة مرة أخرى بعد تراجعه منذ بداية انطلاق المسابقة ويأمل في تحقيق الفوز على ضيفه النجوم ضمن الجولة السادسة للمسابقة.

ويتصدر الأهلي، الذي سيواجه هورويا الغيني في دور الثمانية بدوري الأبطال، المسابقة برصيد 11 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويملك سموحة والإنتاج الحربي نفس الرصيد وهو تسع نقاط.

وسيلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة التي ستنطلق، غدًا الثلاثاء.

ويعلق الزمالك آمالاً كبيرة على الفوز في مباراة الطلائع بعد الانتصار الكبير الذي حققه في الجولة السابقة أمام إنبي برباعية رفعت معنويات اللاعبين والجهاز الفني بعد أن أكد السويسري كريستيان غروس، أنه وضع يده على التشكيلة المثالية لفريقه خلال المباريات الأربع الماضية.

وقال غروس: “يهدف فريقي لتحقيق البطولات ويملك من الأوراق ما يجعله يتفوق في اللقاء المقبل”.

وطالب غروس لاعبيه في تصريحات نقلها موقع الزمالك على الإنترنت اليوم، بضرورة تحقيق الفوز على طلائع الجيش والتركيز الشديد في المرحلة المقبلة.

وواصل غروس إشادته بلاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، مؤكدًا أنه سيكون أهم أوراقه الرابحة في الفترة المقبلة.

واكتملت صفوف الزمالك بانضمام حمدي النقاز الظهير الأيمن بعد عودته من المشاركة مع منتخب تونس أمام سوازيلاند في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

في المقابل، قال محمد حلمي، مدرب طلائع الجيش، إن مواجهة الزمالك صعبة للغاية، لكنه أكد على قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: “أداء فريقي يتحسن من مباراة لأخرى والتوقف الأخير لمسابقة الدوري منحنا فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وتصحيح بعض الأخطاء، لدي ثقة في تحقيق نتيجة إيجابية”.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط.

*فرصة أخيرة

وسيشهد يوم الخميس أيضًا مواجهة قوية على استاد الإسماعيلية ستجمع الإسماعيلي مع إنبي.

وقد تكون المباراة الفرصة الأخيرة للجزائري خير الدين مضوي، مدرب الإسماعيلي، التي تطالب الجماهير بإقالته لسوء نتائج الفريق الذي أنهى الموسم الماضي باحتلال مركز وصيف البطل.

وتتمسك إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بالمدرب الجزائري وتريد منحه المزيد من الفرص لتعديل النتائج.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد ست نقاط وهو نفس رصيد إنبي.

وتفتتح الجولة السادسة، غدًا الثلاثاء، بلقاء المصري البورسعيدي مع ضيفه النجوم في مواجهة مثيرة أخرى.

ويأمل النجوم الوافد الجديد على الدوري الممتاز في مواصلة مفاجأته وعروضه القوية بعد أن تمكن من الفوز على الزمالك والتعادل مع الإسماعيلي في آخر مباراتين.

وقال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمصري، إن شقيقه حسام حسن مدرب الفريق طالب اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء وعدم الاستهانة بالمنافس.

وأضاف حسن: “شاهدنا أكثر من مباراة للمنافس ونعرف كيف نتعامل معه.

“هدفنا الفوز بالنقاط الثلاث وتعويض ما فقدناه من نقاط حتى نعود بشكل سريع للمربع الذهبي، وهو مكاننا المعتاد في المسابقة”.

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد ست نقاط وهو نفس رصيد النجوم.

وقال مدير الكرة بالمصري، إنه طالب اللاعبين بعدم الانشغال بمباراتهم المقبلة مع اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي على استاد بورسعيد في نهاية الأسبوع الجاري.

ويبذل الجهاز الطبي للمصري جهودًا مكثفة من أجل تجهيز مهاجمه أحمد جمعة المصاب بشد في عضلات البطن لكن يبدو أن تلك المحاولات لم تثمر حتى الآن عن تعافيه.

ويشهد بعد غد الأربعاء خمس مباريات ضمن الجولة ذاتها، حيث يلتقي بيراميدز الذي يملك نفس رصيد الأهلي وهو 11 نقطة مع ضيفه الجونة.

ويسعى الجونة لمواصلة حصد النقاط لتأمين مركزه في جدول المسابقة، وهو ما عبر عنه هشام زكريا مدرب الجونة بقوله”يهمنا أن نكون ضمن المنطقة الآمنة بالجدول وأن نبتعد بشكل مبكر عن الفرق التي تتهدد بالهبوط.

“سنعمل على إيقاف خطورة بيراميدز رغم ما يملكه المنافس من أوراق جيدة”.

ويحتل الجونة المركز السادس برصيد ثماني نقاط.

كما يلتقي يوم الأربعاء حرس الحدود مع الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي مع بتروجيت والمقاولون العرب مع سموحة ووادي دجلة مع مصر للمقاصة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.