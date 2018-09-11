الأزمة تتجدد.. محمد صلاح يستعين بحساب وكيله لتكذيب اتحاد الكرة المصري

استعان الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بحساب وكيله رامي عباس، لتكذيب التقارير التي خرجت على بعض مسؤولي اتحاد الكرة بشأن إرسال الأخير خطاب جديد لمجلس إدارته.

وكشف كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن وصول خطاب جديد من رامي عباس، محامي صلاح، كمتابعة على الخطاب الشهير الذي أرسله عباس للجبلاية يوم 23 أغسطس الماضي.

ونفى رامي باللغة العربية عبر حسابه الشخصي على تويتر، تلك التصريحات والتقارير التي أشارت لذلك الأمر قائلًا “محصلش”.

وأوضح رامي في تغريدة أخرى عبر صفحته الرسمية، أن “محمد صلاح هو من كتب التغريدة الأولى باللغة العربية”، لتتجدد الأزمة بين الطرفين، رغم إنهائها قبل معسكر مباراة النيجر.

Yes, Mohamed typed that for me. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) September 11, 2018

وقام صلاح بنشر فيديوهات من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك” للرد على بيان اتحاد الكرة وتوضيح موقفه والدفاع عن محاميه.

وكان معسكر الفراعنة الإعدادي لمباراة النيجر قد شهد التزام الفرعون المصري بتعليمات مسؤولي الجبلاية، فيما يتعلق بارتداء تيشيرت المنتخب الوطني حاملًا إعلانات الراعي الرسمي لاتحاد الكرة، وهو ما تعارض مع طلبات وكيل اللاعب.

يذكر أن منتخب مصر حقق فوزًا مهمًا على النيجر بستة أهداف نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.