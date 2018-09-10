FIFA 2019 تبخس حق محمد صلاح (صورة)

أصدرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA 19 التقييمات الجديدة للاعبين، مع اقتراب طرح اللعبة في الأسواق، حيث ستظهر في 28 سبتمبر الحالي على أجهزة بلاي ستاشين وإكس بوكس.

وأظهرت الشركة، اليوم الإثنين، تصنيف اللاعبين من 21-30 من بين أفضل 100 لاعب في اللعبة، ومع توالي تصنيف اللاعبين بات التقييم مثيرًا للجدل بشكل متزايد.

وبعد خوض المصري محمد صلاح موسمًا رائعًا مع ليفربول وترشحه لجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم، إلى جانب ثنائي ريال مدريد كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، لكن تقييمه الجديد كان قليلًا نسبيًا.

وعزز الدولي المصري تقييمه ليصبح إجمالي نقاطه 88 بعدما كان 83 في نسخة 2018. وقد تميّز بالإحصاءات المثيرة للإعجاب بما في ذلك 92 للسرعة و89 للمراوغة و84 للتسديد.

وما أثار صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه رغم الموسم المميز لصلاح، إلا أنه حلّ في المركز 26 ويسبقه العديد من اللاعبين لم يظهروا بنفس الأداء الموسم الماضي، مثل الإسباني إيسكو لاعب وسط ريال مدريد.

ورغم أن إيسكو قد أثبت كفاءته نوعًا ما مع إسبانيا في كأس العالم 2018 في روسيا، وكذلك خلال مباراة إسبانيا، يوم السبت؛ إلا أنه عانى في بعض الأحيان مع ريال مدريد، ورغم ذلك حصل على 89 نقطة إجمالًا بمعدل 72 سرعة و92 للمراوغة و81 للتسديد و85 للتمرير.

ويوجد لاعب آخر من المدهش تفوقه على صلاح هو الإسباني ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، حامل لقب البريميرليغ، لكن لم يكن تأثيره مع فريقه مثل تأثير صلاح، حيث حصل على 89 نقطة إجمالًا، 66 سرعة و91 للمراوغة و74 للتسديد و87 للتمرير.