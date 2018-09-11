نادي الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بشأن التفاوض مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي

حسم نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قضية التفاوض مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم؛ لضمه في فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

وقال النادي في بيان رسمي: “لا توجد أي نية للتفاوض مع اللاعب في الوقت الحالي؛ في ظل وجود 3 لاعبين مميزين في مركزه بالفريق، وهم التونسي حمدي النقاز وحازم إمام واللاعب الصاعد كماتشو”.

وأضاف الزمالك: “لم يتم التواصل رسميًا أو وديًا، سواء مع مسؤولي الإسماعيلي أو اللاعب أو مع وكيله، خلال الأيام الماضية؛ للتفاوض على شرائه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة على الإطلاق”.

وطلب مجلس إدارة الزمالك، من وكلاء اللاعبين والسماسرة، عدم الزج باسم النادي في مفاوضات لا أساس لها من الصحة مع أي لاعب.

وأوضح المجلس، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لم يطلب حتى الآن التعاقد مع أي لاعب، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن الحديث عن صفقات أو تعاقدات، في الوقت الراهن، أمر سابق لأوانه.