الزمالك يخطط لخطف باهر المحمدي من النادي الأهلي .. وينفي مفاوضة بامبو

قرَّر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، منافسة الأهلي، على صفقة باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، لضمّه للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لإرم نيوز: “فتح مرتضى منصور خطَّ مفاوضاتٍ عاجلًا مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط دفاع الفريق، ولحرمان الأهلي من الصفقة”.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع اللاعب لترميم خط دفاعه هو الآخر.

وخاص باهر المحمدي أول مباراة ودية في مسيرته مع منتخب مصر أمام النيجر بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وفي الإطار نفسه كشف نادي الزمالك، حقيقة الدخول في مفاوضات مع كريم بامبو لاعب وسط الإسماعيلي، لضمه لصفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل الزمالك لإرم نيوز: “الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع بامبو ، لأنه ليس ضمن الصفقات التي يرغب النادي في التعاقد معها، بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه”.

وأضاف المصدر: “الزمالك تأكد مِن أن اللاعب سيختار الانتقال للنادي الأهلي، لذا لن يفتح مفاوضات معه، حتى لا يكون انتصارًا لمسؤولي القلعة الحمراء، في ملف الصفقات”.