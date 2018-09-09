مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب: لا تدخل لعبة “كيد النسا” وأملك مستندات ضدك (فيديو)

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا شرسًا على محمود الخطيب نظيره في الأهلي المصري، بسبب تعاون الأخير مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية في مشروع إعداد اللائحة الجديدة للقلعة الحمراء.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية بفضائية “بيراميدز”: “رئيس اللجنة الأولمبية أقحم الخطيب في لعبة كيد النسا، حزين لدخول الأهلي بها”.

وأضاف: “يبدو أن الخطيب يريد افتعال مشكلة مع محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، عيب يا خطيب انت كبير وأنا ساكت حتى الآن لأنك رئيس الأهلي هذا الهرم الرياضي في مصر والعالم العربي وإفريقيا”.

وتابع: “هشام حطب يكيل بأكثر من مكيال حسب العلاقة الشخصية، يا خطيب أنت تنازلت ومجلسك أيضًا، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك لكي لا أجرحك وأملك مستندات تؤكد كلامي”.

واستطرد: “من العيب أن يستغلك هشام حطب يا خطيب، لن أسمح بأن يكون للجنة الأولمبية سلطات على الجمعيات العمومية للأندية”.

مرتضى منصور: ماكنتش أتمنى دخول محمود الخطيب في شغل “كيد النسا” بتاع اللجنة الأوليمبية #مساء_بيراميدز pic.twitter.com/fbkGeiSkUr — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

يذكر أن أزمة اندلعت بين مرتضى ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب بعد إصدار الأخير بيانًا أعلن فيه بطلان الجمعية العمومية العادية وغير العادية للزمالك بسبب مخالفة القلعة البيضاء للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.