تركي آل الشيخ يعلن التنسيق مع نادي الزمالك في صفقات الشتاء .. ومرتضى منصور يعلق (فيديو وصورة)

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، أنه ينسق مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وقال تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل الدعم لسعادة المستشار مرتضى منصور، أعتقد أنه في يناير سيكون بيننا تنسيق كبير، بيني وبينه وبين أمير مرتضى”.

وقال مرتضى منصور خلال استضافته ببرنامج “مساء بيراميدز” المذاع على فضائية نادي الأهرام: “يوجد توأمة بين الزمالك وبيراميدز، وتركي آل الشيخ وعدني بضم محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز في يناير المقبل، تركي هو الذي دفع قيمة انضمام حمدي النقاز حينما كان في شهر العسل مع الأهلي، وكذلك السويسري كريستيان غروس وفرجاني ساسي، وهو الذي جلب ملابس نادي الزمالك، وهو الذي أوصى بتأسيس قناة الزمالك وستكون مثل قناة بيراميدز”.

وأضاف مرتضى: “تركي آل الشيخ دعم الأهلي بأموال عديدة ودفع أموال أحمد فتحي وكذلك عبدالله السعيد، وحينما ذهب محمود الخطيب للعلاج في ألمانيا، كان رئيس هيئة الرياضة السعودية يتصل به يوميًا ليطمئن عليه، صِدامي الأول مع تركي آل الشيخ كان بأني فعلت به (مقلب) حينما اغتظت من مشروع الاستاد الذي كان يؤسسه للأهلي”.

وبسؤاله عن أزمة كهربا قال مرتضى: “جلس معي بالأمس، وأنا أخبرته أنه أخطأ في حق نفسه وليس في حق الزمالك، وأخبرته أن يراجع نفسه لأن ربنا منحه موهبة وشهرة وأموالًا، لكن الآن أصبح مستبعدًا من المنتخب، لذلك طلبت من كهربا أن يلتزم وأن يتزوج وأن يقلع عن السهر وأن يركز، وهو تعهد أمامي بذلك”.

وأضاف مرتضى: “عقد كهربا كان صغيرًا وغيّرته، فبات يحصل الآن على مليون و200 ألف جنيه في الموسم، وأبلغته أني كنت أرغب في أن أنقله إلى السعودية، لكن بعض المسؤولين هناك أخبروني بأنه غير ملتزم وكان دائم السفر إلى لبنان”.

وعن عبدالله السعيد قال مرتضى: “أرحب بانضمام اللاعب لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وإمكانية تنفيذ ذلك دون أي مشكلات، اللي دفعناه ليه أول مرة هو اللي هندفعه المرة دي برضه”.