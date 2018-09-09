الاتحاد المصري يرفض طلب بارتيك الاسكتلندي بشأن لاعب النادي الأهلي الهارب

أرسل نادي بارتيك الاسكتلندي، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب الأهلي السابق الإيفواري سليماني كوليبالي.

وهرب كوليبالي من الأهلي في أبريل 2017 أي بعد انضمامه للفريق بـ3 أشهر، ليقدم الأحمر شكوى ضده في الاتحاد الدولي، والذي بدوره وقّع على اللاعب غرامة1.4 مليون دولار أمريكي، بسبب عدم التزامه بعقده مع النادي.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن الاتحاد المصري رفض طلب النادي الاسكتلندي، مشترطًا موافقة الأهلي وتقديمه طلبًا يتضمن مستندًا رسميًا من “فيفا”، يسمح بإرسال البطاقة الدولية للاعب.

وكان الفريق الاسكتلندي قد أرسل خطابين سابقين، للحصول على بطاقة اللاعب الإيفواري الدولية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من اتحاد الكرة في المرتين.

يذكر أن كوليبالي ادّعى عقب هروبه من الأهلي، التعامل معه بعنصرية وشعوره بعدم الراحة مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه الأمور دفعته للرحيل دون إخطار النادي.