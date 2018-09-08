مباراة مصر والنيجر.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء (فيديو)

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح منتخب مصر ضد النيجر في المباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء للمنتخب المصري في أولى دقائق المباراة، بعد عرقلة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء.. وانبرى لها صلاح، لكنه أهدرها بعد تسديدة أرضية على يمين الحارس، الذي توقع الكرة بشكل صحيح وأبعدها إلى ركلة ركنية.

– محمد صلاح يهدر ركلة جزاء لمنتخب مصر ضد النيجر في تصفيات كأس امم افريقيا .. pic.twitter.com/zoI0dv4Dre — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) September 8, 2018

ويدخل منتخب مصر المباراة تحت قيادة فنية جديدة مع المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، الذي تولى المهمة رسميًا خلال الشهر الماضي.

وتعد مباراة مصر والنيجر اليوم، المواجهة الرابعة التي تجمع بين المنتخبين، إذ انتصر منتخب الفراعنة في مواجهتين سابقتين وخسر في واحدة فقط.