مباراة مصر والنيجر.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء (فيديو)

مباراة مصر والنيجر.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح منتخب مصر ضد النيجر في المباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء للمنتخب المصري في أولى دقائق المباراة، بعد عرقلة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء.. وانبرى لها صلاح، لكنه أهدرها بعد تسديدة أرضية على يمين الحارس، الذي توقع الكرة بشكل صحيح وأبعدها إلى ركلة ركنية.

ويدخل منتخب مصر المباراة تحت قيادة فنية جديدة مع المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، الذي تولى المهمة رسميًا خلال الشهر الماضي.

وتعد مباراة مصر والنيجر اليوم، المواجهة الرابعة التي تجمع بين المنتخبين، إذ انتصر منتخب الفراعنة في مواجهتين سابقتين وخسر في واحدة فقط.

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