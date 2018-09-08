موعد مباراة مصر والنيجر اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يخوض المنتخب المصري ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، عندما يلاقي النيجر، اليوم السبت، على استاد برج العرب.

يلعب المنتخب المصري مباراته أمام النيجر، اليوم السبت، الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 5، بصوت المعلق علي محمد علي.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز؛ بعد أن خسر المباراة الأولى 0/1 أمام تونس.

وهذه أول مباراة للمدرب المكسيكي خافيير أجييري، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، الذي خلف الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات، عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

والمنتخب المصري هو وصيف النسخة الأخيرة، بعد أن خسر 1/2 أمام الكاميرون في المباراة النهائية.