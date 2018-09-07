هل يكون زلاتان إبراهيموفتش مفاجأة تركي آل الشيخ في 2019؟

أصبح اسم اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفتش النجم المخضرم الذي يلعب في لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، مثار الأحاديث في الكرة المصرية؛ بعد الأنباء التي ربطت بينه وبين نادي بيراميدز الذي يلعب في الدوري المصري.

وتحدثت تقارير صحفية عالمية في صحيفة “ذا صن” البريطانية وموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، عن تفاوض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية مع النجم السويدي المخضرم؛ للانضمام إلى بيراميدز بعد نهاية عقده مع ناديه الأمريكي، في شهر ديسمبر المقبل، ليكون إبرا مفاجأة آل الشيخ في مطلع عام 2019.

وأثار أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز الجدل؛ بنفيه هذه المفاوضات، وهو ما يجعل الحديث عن الصفقة العالمية المنتظرة محط اهتمام المتابعين، وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالي:

صفقة عالمية

سيكون تفكير بيراميدز في الاستعانة بخبرات إبراهيموفتش والتعاقد معه منطقية لأكثر من سبب، على رأسها أنه لاعب عالمي سيضيف الكثير للنادي وسيزيد الاهتمام العالمي به.

ويأتي السبب الثاني بأن الفريق بحاجة إلى مهاجم جديد؛ في ظل تواضع مستوى اللاعب الألماني صاحب الأصول الفلسطينية داني شاهين، بجانب رحيل البرازيلي لوكاس ريبامار وقلة خبرة ناصر منسي.

قانونية التعاقد

ضم بيراميدز إلى صفوفه 4 لاعبين أجانب وفقًا للائحة، هم: النيجيري إيكوتشوكو والثلاثي البرازيلي كارلوس إدواردو وماركوس كينو وروديجينهو.

وتم قيد السوري عمر الميداني والفلسطيني داني شاهين؛ لأن لوائح الدوري المصري تسمح بمعاملتهما كلاعبين مصريين.

ويحتاج بيراميدز لإقناع اتحاد الكرة بفتح باب الاستبدال، في شهر يناير المقبل، والاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب الأربعة لضم إبراهيموفتش، خاصة أن لوائح الدوري المصري تقضي بمشاركة 4 أجانب فقط.

نقلة حقيقية

من جانبه، أكد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق لشبكة “إرم نيوز”، أن التعاقد مع إبراهيموفتش واستقدامه للدوري المصري نقلة حقيقية بكل المقاييس.

وأضاف: ” منذ فترة تم التعاقد مع الفرنسي فلوران مالودا نجم تشيلسي الإنجليزي الأسبق مع وادي دجلة، وأعتقد أن انضمام نجم كبير بقيمة إبراهيموفتش بتاريخه الطويل، سيكون نقلة حقيقية للدوري المصري”.

وساطة ديدا وميدو

ذكرت التقارير العالمية، أن البرازيلي ديدا، المشرف على تطوير حراسة المرمى بنادي بيراميدز وزميل إبراهيموفتش الأسبق في ميلان الإيطالي، هو من يقوم بدور الوسيط لإقناع النجم السويدي.

وربما يكون هناك دور لأحمد حسام ميدو، الذي رافق إبراهيموفتش ولعب بجواره في أياكس الهولندي، في محاولة استقدام النجم السويدي.