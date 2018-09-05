تركي آل الشيخ مهددًا وكيل رمضان صبحي: “لم نفسك” (صورة)

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، هجومًا لاذعًا على نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب رمضان صبحي، بعد نفيه مفاوضات العودة إلى الأهلي أو الانضمام إلى بيراميدز.

وكتب آل الشيخ على صفحته: “يا نادر شوقي … مش حنتظر كلام من واحد بتاع كوك.. إذا عندك إثبات لما تقوله طلعه .. وإلا لمّ نفسك.. وصلت ؟!”.

وقال نادر شوقي في تصريحات صحفية بأن رمضان لن يلعب في مصر إلا للأهلي، نافيًا تصريحات تركي آل الشيخ بأن رمضان كان يرغب في الحصول على مميزات أثناء مفاوضات عودته للأهلي.

وقال شوقي: “لم تحدث مفاوضات لعودة رمضان إلى الأهلي، الأمر لم يتخطَ جلسة أثناء وجود رمضان في ستوك سيتي الموسم الماضي، وقلت في ذلك الوقت إن رمضان سيطلب الرقم الذي يحصل عليه في إنجلترا”.

وأضاف: “رمضان صعب على بيراميدز، لأنه لن يغير مبادئه”.

وكان آل الشيخ قال عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “لم نفاوض رمضان صبحي لبيراميدز لكي يرفض.. في مركزه لدينا من هو أفضل منه”.

وأضاف: “وميعملوش إنه مش هيلعب في مصر إلا لفرقة واحدة.. والحب والانتماء.. وهو كان بيفاصل في المرتب والمميزات لما كنا نفاوضه في وقت سابق لحبه القديم، اكسبوا شو وجماهيرية بعيد عنا”.

وكان آل الشيخ قد كشف أن نادي بيراميدز يفاوض 3 لاعبين من الدوري المصري، ولاعبًا أجنبيًا، ومحترفًا مصريًا خارجيًا.

وقال آل الشيخ لقناة “بيراميدز”: “نفاوض لاعبَينِ أو 3 في الدوري، بجانب لاعب أجنبي ولاعب مصري محترف”.

وانضم رمضان صبحي إلى ستوك سيتي وشارك مع الأخير في 46 مباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

ورحل رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ستوك بعد هبوط الأخير، لينضم إلى هدرسفيلد.

وشارك اللاعب في مباراة مع هدرسفيلد قبل أن يتعرض لإصابة في التدريبات أبعدته عن الظهور مؤخرًا.