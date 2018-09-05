تركي آل الشيخ يرد بقوة على تقارير مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي

رد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على الأنباء التي ترددت عن مفاوضات نادي بيراميدز لضم رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق ونادي هدرسفيلد الإنجليزي الحالي.

وخرجت بعض التقارير لتربط اسم رمضان صبحي بالعودة إلى الدوري المصري من جديد، وهو ما نفاه وكيله.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “لم نفاوض رمضان صبحي لبيراميدز لكي يرفض.. في مركزه لدينا من هو أفضل منه”.

واضاف: “وميعملوش إنه مش هيلعب في مصر إلا لفرقة واحدة.. والحب والانتماء.. وهو كان بيفاصل في المرتب والمميزات لما كنا نفاوضه في وقت سابق لحبه القديم، اكسبوا شو وجماهيرية بعيد عنا”.

وكان آل الشيخ قد كشف أن نادي بيراميدز يفاوض 3 لاعبين من الدوري المصري، ولاعب أجنبي، ومحترف مصري خارجي.

وقال آل الشيخ لقناة “بيراميدز”: “نفاوض لاعبَينِ أو 3 في الدوري، بجانب لاعب أجنبي ولاعب مصري محترف”.

لم نفاوض رمضان صبحي لبيراميدز لكي يرفض … في مركزه لدينا من هو افضل منه … وميعملوش انه مش حيلعب في مصر الا لفرقة… Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Wednesday, September 5, 2018

رمضان صبحي رحل من الأهلي في 2016 ليبدأ رحلة الاحتراف في إنجلترا.

وانضم رمضان صبحي إلى ستوك سيتي وشارك مع الأخير في 46 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

ورحل رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ستوك بعد هبوط الأخير، لينضم إلى هدرسفيلد.

وشارك رمضان صبحي في مباراة مع هدرسفيلد قبل أن يتعرض لإصابة في التدريبات أبعدته عن الظهور مؤخرًا.