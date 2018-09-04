تركي آل الشيخ معلقًا على تدريب ديدا لحراس بيراميدز: مندهش ممن يتهموني بتخريب الرياضة في مصر

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبر حسابه على فيسبوك فيديو لتواجد الحارس البرازيلي السابق ديدا، في تدريبات حراس نادي بيراميدز.

وظهر في الفيديو ديدا وهو يقوم بتدريب حراس الفريق المهدي سليمان وأحمد الشناوي.

وعلق آل الشيخ: “كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم أسعد كثيرا لما أشوف حراس مصريين شباب يتدربوا مع نجم عالمي مثل ديدا وأستغرب لما ييجي واحد -على قده- يقول ده جاي يخرب الرياضة في مصر وده مش استثمار”.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، أسعد كثيرا لمّا أشوف حراس مصريين شباب يتدربوا مع نجم عالمي مثل (ديدا)، وأستغرب لما يجي واحد "على قدّه" يقول ده جاي يخرّب الرياضة في مصر وده مش استثمار ! Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Tuesday, September 4, 2018

كان نادي بيراميدز قد أعلن قبل أيام عن تعاقده مع حارس منتخب البرازيل وميلان السابق ديدا لتدريب حراس مرمى الفريق في الفترة المقبلة.

وكان نادي بيراميدز نشر بيانا مقتضبا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه: “أنهت إدارة ناد بيراميدز الاتفاق مع الحارس الدولي البرازيلي السابق ومدرب الحراس حاليا ديدا لإعطاء جرعات تدريبية إضافية لحراس الفريق”.

وأتم البيان: “من شأن ذلك رفع أداء حراس المرمى في الفريق”.

ويتولى تدريب حراس مرمى بيراميدز حاليا دانيلو جوزيه.

كان الحارس الدولي السابق وصاحب الـ44 عاما ارتدى قميص ميلان الإيطالي لـ10 سنوات من 2000 إلى 2010 كما لعب لكورينثيانز وجريميو وبورتوجيسا وإنترناسيونال في البرازيل.

الحارس البرازيلي العالمي (ديدا) في تدريبات بيراميدز مع حارسنا أحمد الشناوي لتطوير مستوى الحراسة في الفريق. pic.twitter.com/u5Z0soqoox — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) September 4, 2018

ولعب ديدا في صفوف منتخب البرازيل بداية من تحت 20 عاما مرورا بالفريق الأوليمبي ثم المنتخب الأول من عام 1995 إلى 2006.

وكان ديدا أحد أعضاء الجيل التاريخي عام 2002 الذي توج بكأس العالم مع السليساو كما ظفر بلقب كوبا أمريكا في 1999 وكأس القارات في عامي 1997 و2005.