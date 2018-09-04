عبدالله السعيد عن توقيعه للزمالك ورفضه الأهلي: لو عاد بي الزمن لاتخذت القرار نفسه(فيديو)

قال عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي السعودي إنه لو عاد به الزمن سيتخذ قراراته نفسها، وهو توقيعه للزمالك ورفض التجديد للأهلي المصري.

وكان عبدالله السعيد رفض تجديد تعاقده مع الأهلي لعدم تلبية مطالبه المادية ووقع على عقود للزمالك مدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه.

وتراجع السعيد في قراره وأعلن استمراره مع النادي الأهلي بعد تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية أثناء رئاسته الشرفية للفريق الأحمر.

وقال السعيد في تصريحات لقناة “بيراميدز”: “لو عاد بي الزمن سأتخذ قراراتي نفسها، طلبت بعض الأمور ولم يتم الاستجابة لها وأصبح من حقي البحث عن مصلحتي في مكان آخر فهذا هو عملي”.

وأوضح: “أنا ألعب الكرة كمهنة وأؤكد أنني في كل مكان لعبت فيه بذلت أقصى ما عندي من جهد، ولم أتمارض يومًا ما أو أفتعل أي أزمة”.

ورفض السعيد اتهامه بالأنانية والجشع قائلًا: “لم ألعب يومًا ما من أجل الشهرة أو الأموال فقط، ولكن هذا حق أسرتي علي فأنا ألعب الكرة من أجل الاستفادة ماديًا ومعنويًا بشكل جيد وهذا لا يعيبني في أي شيء ولا يقلل مني”.

وأضاف: “لا أحتاج للتبرير لأي شخص فأنا لم أرتكب أي شيء خاطئ ولم أقصر مع الإسماعيلي أو الأهلي”.

وبسؤاله هل أثرت تلك الأزمة عليه في مشاركته مع منتخب مصر بكأس العالم 2018 قال: “لا حينما أذهب للملعب فأنا أفصل نفسي عن كل شيء ولا أركز إلا في عملي”.