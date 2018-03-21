لرفضه تجميد عبدالله السعيد.. محمود الخطيب يحذر مدرب النادي الأهلي

اشتعلت أزمة داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، بسبب قضية الدفع بعبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق، في المباريات عقب العودة من معسكر منتخب مصر، في ظل وجود قرار من إدارة النادي بعرضة للبيع أو الإعارة بسبب توقيعه لنادي الزمالك.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حذر البدري بسبب تصريحات عن إمكانية الدفع بعبدالله السعيد عقب عودته من معسكر منتخب مصر، رغم وجود قرار من الإدارة بعرضة للبيع أو الإعارة”.

وأضاف المصدر: “وجه الخطيب تحذيراً أخيراً للمدير الفني ومساعده أحمد أيوب بضرورة الحذر في تصريحات الجهاز، والتي تتعارض مع سياسة مجلس إدارة النادي الأهلي وفي حالة تكرار هذا الأمر سيتدخل مجلس الإدارة بقرار حاسم”.

وتابع: “من جانبه أكد البدري لأحمد أيوب أن حديثه عن عبدالله السعيد خارج اختصاصاته ولا يحق له الحديث عن هذا الأمر في وسائل الإعلام ويجب التحلي بالصمت خلال الفترة المقبلة حتى لا يتم استفزاز إدارة النادي”.

وأردف المصدر: “أيوب نال تحذيرًا من البدري بشأن إطلاق تصريحات تستفز الرأي العام الأهلاوي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن أن الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الصفقة السوبر في انتقالات الشتاء الأخيرة، وهو الأمر الذي لم يحدث”.

صالح جمعة

ومن جانب آخر، تلقى حسام البدري، اتصالاً هاتفيًا من صالح جمعة، لاعب الفريق المعار إلى صفوف الفيصلي السعودي، من أجل تقديم الشكر له على الإشادة بمستواه والتأكيد على احتمالية عودته لتعويض الرحيل المنتظر لعبدالله السعيد.

البدري طالب جمعة باستمرار أدائه الجيد مع ناديه، موكدًا له أنه يتابعه بشكل مستمر وتصله تقارير مستمرة حول أدائه الفني مع ناديه السعودي وسيحسم عودته لصفوف الفريق نهاية الموسم الحالي، علمًا بأن إعارته تنتهي بعد موسم ونصف الموسم من تاريخ إعارته في يناير الماضي.

وفي سياق مختلف، ينتظر عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصول عرض إنجليزي لشرائه من الأهلي نهاية الموسم الحالي.

مصدر مقرب من اللاعب أكد أن السعيد تواصل مع بعض الوسطاء الذين يمتلكون علاقات قوية مع شركات تسويق تتعامل مع الأندية الإنجليزية من أجل تسويق اللاعب خلال مشاركته المنتظرة مع المنتخب في كأس العالم بروسيا 2018.

وكان اللاعب أكد للثنائي المقرب منه أحمد حجازي ومحمد صلاح أنه يتطلع لخوض تجربة احترافية في أحد أندية الدوري الإنجليزي، حتى ولو كان في القسم الثاني.

“قفشة”

من ناحية أخرى، أغلق نادي إنبي الباب أمام الأهلي والزمالك في ملف التعاقد مع محمد مجدي “قفشة”، لاعب وسط الفريق البترولي والمنضم حديثًا لصفوف منتخب مصر الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل.

وقال خالد متولي، المدير الفني لفريق إنبي في تصريحات إذاعية، إنه يفضل رحيل “قفشة”، إلى أوروبا على أن ينضم للأهلي أو الزمالك في نهاية الموسم.

وأضاف: “الاحتراف الخارجي أفضل للاعب أو البقاء في إنبي، قمت بإعداد بديل لقفشة تحسبًا لرحيله، ولكننا نريد رحيله لأوروبا حتى نحقق استفادة كبيرة من بيعه وهو أيضًا يستفيد فنيًا”.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع قفشة من أجل تعويض رحيل عبدالله السعيد في نهاية الموسم الحالي، فيما يرغب الزمالك في ضمه لتدعيم خط وسط الفريق في ظل تذبذب مستوى الثنائي محمد إبراهيم وأيمن حفني.

الزمالك

إلى ذلك، رفض عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم باستقالته من منصبه بعد أن أعلن مرتضى منصور، رئيس النادي، أنه سيقدم ومجلسه استقالة جماعية بسبب تدخل وزارة الرياضة في شؤون المجلس وتشكيل لجنة مالية لإدارة موارد النادي.

وقال جورج، إنه تقدم بورقة رسمية لوزارة الشباب، إن نادي الزمالك لم يعقد اجتماعات لمجلس الإدارة في الفترة الماضية وإنه لم يوقع على أي أوراق تخص المجلس ويخلي مسؤوليته المالية من أي أمور.

وأضاف: “قمت بإرسال هذا الخطاب باسمي فقط وليس اسمي وهاني العتال، نائب الرئيس، من المستحيل أن أتقدم باستقالتي من المجلس، باقي الأعضاء هم أحرار في التقدم بالاستقالة من عدمها”.

وتابع جورج: “لا أمانع في حل مجلس الزمالك الحالي، سأقبل التواجد في اللجنة المعينة لإدارة النادي التي ينوي وزير الشباب والرياضة تشكيلها لإدارة النادي”.

وأردف: “هناك بعض الأمور الخاصة بتسيير العمل داخل النادي بشكل يومي، اللجنة المالية التي تدير النادي حاليًا تقوم بتسييرها بشكل طبيعي، وأيضًا هناك أمور لابد أن تصدر لها قرارات مجلس إدارة مثل: التعاقد مع لاعبين، أو صرف بدلات للاعبين أعلى من اللائحة”.