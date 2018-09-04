هل ينسحب النادي الأهلي من الدوري المصري بعد رفض التحقيق مع إبراهيم نور الدين؟

كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة المصري، موقفه من البيان الذي أصدره النادي الأهلي، بالأمس، وهاجم فيه طاقم حكام لقاء الفريق أمام الإنتاج الحربي، وطلب إبعادهم عن مباريات الفريق القادمة في الدوري، وتطبيق خاصية حكم الفيديو.

وقال عبدالفتاح في تصريحات إذاعية، ظهر اليوم: “لن تقوم لجنة الحكام بالتحقيق مع إبراهيم نور الدين، التحقيق يكون مع من يحصل على رشوة فقط، وما حدث في اللقاء أخطاء غير متعمدة”.

وأضاف عبدالفتاح: “بيان الأهلي غير مقبول، وأخطاء التحكيم جزء من كرة القدم، والأهلي استفاد من أخطاء التحكيم في أول جولات الدوري بشهادة نفس الخبراء، الذين أكدوا تعرض الأهلي لظلم تحكيمي في لقاء الإنتاج”.

وهدد النادي الأهلي بالانسحاب من المسابقة؛ حال عدم تنفيذ مطالبه.

وعن تطبيق خاصية حكم الفيديو: “أقول للأهلي اسألوا أنفسكم كام دولة تطبق هذه التقنية وبلاش نضحك على بعض، الموضوع لن يتعدى أصابع اليد الواحدة، الموضوع كبير وليس سهلًا كما يظنون، يحتاج لتجهيزات غير عادية، أمامنا عقبات مالية تواجه هذا الموضوع، مستحيل يكون فيه تقنية فيديو هذا الموسم”.

واختتم عبدالفتاح: “أفكر بجدية في الاستقالة من رئاسة لجنة الحكام، الأجواء لا تساعد على النجاح والعمل في جو صحي”.

وجاء الهجوم الضاري على الحكم؛ بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي، وعدم احتساب هدف صحيح قبل نهاية المباراة؛ بزعم التسلل؛ ما أدى لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي، الأمر الذي دفع مجلس الأهلي لإصدار بيان، يطالب فيه بإبعاد الحكم عن مباريات الفريق المقبلة، والتحقيق معه، والاستعانة بتقنية الفيديو، وهو ما رفضته اللجنة، كما ذكر آنفًا.

إلى ذلك، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين، تأجيل مباريات النادي الأهلي أمام الداخلية والجونة وبيراميدز في الجولات السادسة والسابعة والثامنة من عمر الدوري، بسبب خوض الفريق الأحمر مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا أمام حوريا الغيني يومي 14 و22 سبتمبر الجاري.

وأرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء، أكد فيه رفضه التام للأخطاء الفجّة التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري أمام الإنتاج الحربي وهو بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

وتمسّك الأهلي في خطابه الرسمي بحقوق النادي، وطالب اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، حرصًا على استكمال المسابقة والعدالة بين الأندية المتنافسة.

وحدد الأهلي أربعة مطالب جاءت على النحو التالي:

– إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة.

– إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية.

– أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية.

– تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY) الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها.

وكان الحكم الدولي إبراهيم نور الدين قد نال هجومًا قاسيًا من النادي الأهلي والعديد من النقاد والجمهور الأهلاوي، بعد مباراة الأحمر أمام الإنتاج الحربي في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهجوم الضاري على الحكم بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي، وعدم احتساب هدف صحيح قبل نهاية المباراة، بزعم التسلل، ما أدى لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي، الأمر الذي دفع مجلس الأهلي لإصدار بيان يطالب فيه بإبعاد الحكم عن مباريات الفريق المقبلة والتحقيق معه، والاستعانة بتقنية الفيديو، وهو ما رفضته اللجنة كما ذكر آنفًا.