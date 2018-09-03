أكرم توفيق يعتذر للأهلي المصري.. والنادي يصعد ضد إبراهيم نور الدين (صورة)

قدّم أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، اعتذارًا للجهاز الفني للقلعة الحمراء، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وزملائه بعد واقعة غضبه أمس أثناء استبداله في مباراة الإنتاج الحربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقال اللاعب عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”: “بعتذر للجهاز الفني واللاعبين وجماهير الأهلي على ما بدر منّي أثناء استبدالي في مباراة الإنتاج”.

وأضاف أكرم توفيق: “ربنا يعلم أنا كنت زعلان عشان الإنذار وكان نفسي أكمل المباراة، بس دي إرادة ربنا وأنا عارف إن ما بدر مني لا يحدث في الأهلي، وأنا بقدم اعتذار عمّا بدر منّي لأني عمري ما كنت كده الحمد لله”.

وتعادل الأهلي أمس أمام الإنتاج الحربى دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام بالجولة الخامسة من مباريات الدوري العام.

ومن جانب آخر قرر مسؤولو الأهلي التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية، بشأن منع اختيار إبراهيم نور الدين حكمًا لمباريات الأهلي لنهاية الموسم الحالي بعد الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق في مباراة الإنتاج الحربي أمس.

وحرم إبراهيم نور الدين الأهلي من الفوز أمس، بعد أن رفض احتساب ضربة جزاء للفريق في الشوط الأول كما ألغى هدفًا صحيحًا لمؤمن زكريا في الشوط الثاني.