تركي آل الشيخ يوجه انتقادات لقناة أون سبورت‎ (فيديو)

انتقد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، الحكم محمود البنا الذي أدار لقاء فريقه أمام سموحة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “هناك علامات استفهام على التحكيم، قد يكون هناك تحيز. كنت مدربًا وأعرف كيف يكتفي حكما المباراة، الحكم كان غير موفق، ربما يكون مضغوطًا أو ربما يكون هناك أشياء أخرى”.

لقاء مع الكابتن حسام البدري وحديثه عن أخطاء التحكيم وتأثيره على بيراميدز في المباراة “التحكيم كان غير موفق في المباراة” pic.twitter.com/BeKPSJszvU — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

تصريحات البدري جاءت خلافًا لكلام تركي آل الشيخ مالك النادي، والذي أشاد بقرارات حكم مباراة بيراميدز ضد سموحة، قائلًا عبر صفحته على “فيس بوك”: “قرارات الحكم اليوم صحيحة .. الحق حق”.

وأدار مباراة بيراميدز ضد سموحة الحكم محمود البنا ويعاونه محمود أبوالرجال ويوسف البساطي، ومصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبدالرازق ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.

من جهة أخرى انتقد تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودي ومالك نادي بيراميدز “الأهرام”، المنتج تامر مرسي رئيس شركة “إعلام المصريين” بسبب قيام القناة الناقلة للدوري المصري بتسمية فريقه “الأسيوطي” بدلًا من بيراميدز.

وتملك شركة “إعلام المصريين” قناة “أون سبورت” الناقلة للدوري المصري، ويرأسها تامر مرسي.

وكتب آل الشيخ تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “الأخ تامر مرسي … بيراميدز نادي مصري… لما بيتسمى في القناة اللي بتديرها بمسماه القديم لغاية الآن من المعلقين والمحللين … ولما تكونوا القناة الناقلة للدوري لكل الناس وبهذا التحامل في التحليل والتعليق على بيراميدز … أفكرك اثنين من اللي بيلعبوا في منتخب مصر موجودين في بيراميدز ! حاولوا تكونوا محترفين وتسيبكم من أهوائكم”.

ويستخدم عدد من المحللين كلمة “الأسيوطي” بدلًا من بيراميدز، في إشارة إلى اسم النادي السابق، قبل انطلاق مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري.

وهاجم تركي معلق المباراة قائلًا: “لا يفهم شئ في الاستثمار الرياضي، هو حتى لا يعرف نوع المايكروفون الذي أمامه”.

كان تركي آل الشيخ اشترى نادي الأسيوطي وقرر تغيير اسمه إلى “بيراميدز” وقام بشراء كوكبة من النجوم، وتعيين حسام البدري رئيسًا للنادي.

من جهة أخرى أشار آل الشيخ بنادي بيراميدز قائلًا: “فريق ممتع ولكنه بُنى في أقل من شهر .. ودلوقتي لو الأهلي كسب إن شاء الله هنبقى في المركز الثاني”.

وأضاف في تصريحاته لقناة “بيراميدز”: “سيتم التعاقد مع لاعب عالمي كبير ولاعب مصري مميز محترف ولاعب محلي”، دون أن يفصح عن الأسماء.