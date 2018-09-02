أهداف مباراة بيراميدز وسموحة.. الفريق الإسكندري يتقدم وأحمد توفيق يتعادل (فيديو)

أهداف مباراة بيراميدز وسموحة.. الفريق الإسكندري يتقدم وأحمد توفيق يتعادل (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم فريق سموحة بهدف نظف على حساب بيراميدز، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وارتقى محمود سيد لاعب سموحة عاليًا، وسدد كرة قوية برأسه سكنت شباك المهدي سليمان حارس بيراميدز، في الدقيقة 12.

وتعادل أحمد توفيق لصالح بيراميدز في الدقيقة 23، بعد ماتبعة لعرضية البرازيلي كينو.

ويدخل بيراميدز المباراة برصيد 10 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر والأهلي.

ويخوض سموحة المباراة برصيد 8 نقاط في المركز السادس.

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