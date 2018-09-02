أهداف مباراة بيراميدز وسموحة.. الفريق الإسكندري يتقدم وأحمد توفيق يتعادل (فيديو)

تقدم فريق سموحة بهدف نظف على حساب بيراميدز، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وارتقى محمود سيد لاعب سموحة عاليًا، وسدد كرة قوية برأسه سكنت شباك المهدي سليمان حارس بيراميدز، في الدقيقة 12.

12’ | جوووووووول الهدف الأول لسموحة من رأسيه عن طريق محمود سيد سموحة 1 : 0 بيراميدز pic.twitter.com/x5K8T4oGPR — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وتعادل أحمد توفيق لصالح بيراميدز في الدقيقة 23، بعد ماتبعة لعرضية البرازيلي كينو.

23’ | جوووووووووووووووول أحمد توفيق يسجل هدف التعادل لبيراميدز بعد مهارة رائعة من العالمي كينو سموحة 1 : 1 بيراميدز pic.twitter.com/zZPsq7DSRA — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

ويدخل بيراميدز المباراة برصيد 10 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر والأهلي.

ويخوض سموحة المباراة برصيد 8 نقاط في المركز السادس.