النادي الأهلي المصري يحسم قضية انسحابه من البطولة العربية

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب حقيقة الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام المصرية مؤخرًا، عن رغبة الفريق في الانسحاب من البطولة العربية.

وكانت أنباء صحفية قد ترددت عن قيام الأهلي بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة المصري، يؤكد فيه انسحابه من البطولة العربية، بسبب ضيق الوقت وازدحام جدول الفريق بمباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ونفى مسؤولو الأهلي ما تردد حول انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المشاركة في البطولة العربية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “إدارة النادي لم ترسل أي خطاب لاتحاد الكرة يفيد الانسحاب من البطولة العربية، الفريق مستمر في البطولة وسيخوض لقاء النجمة في لبنان بشكل طبيعي، وما تردد في هذا الصدد عار تمامًا عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.

وأضاف: “الاتحاد العربي وضع عقوبة مالية كبيرة جدًا على الأندية التي ستنسحب من البطولة، والنادي ليس لديه أي نية لتحمل خسائر مالية بدون أي داعٍ في حالة الانسحاب”.

ويواجه الأهلي نظيره النجمة اللبناني 27 سبتمبر الجاري في لقاء العودة بدور الـ32 من البطولة العربية، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم في ستاد برج العرب بالإسكندرية قد انتهى بالتعادل السلبي.

ومن جانبه نفى شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي انسحاب الفريق من البطولة العربية، وأكد على حرص إدارة النادي الأحمر على المساهمة في نجاح البطولة.

وقال فؤاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ” هذا الكلام عاري تماما من الصحة .. الأهلي مستمر في البطولة العربية، وحريص على إنجاحها”.