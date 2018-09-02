القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري

يواجه فريق الأهلي المصري، نظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأحد على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المحلي.

الأهلي يدخل مباراة الإنتاج الحربي، بحثًا عن مواصلة انتصاراته واستغلال الدفعة المعنوية للفريق بعد نجاحه في حجز مقعده فى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أنهى منافسات مرحلة المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى، بالإضافة إلى تعزيز صدارته لبطولة الدوري الممتاز، حيث يدخل اللقاء وفي جعبته 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل.

ويسعى الفريق للوصول للنقطة الـ13 ومواصلة الصدارة، بينما يدخل فريق الإنتاج الحربي اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين بالتساوي مع الجونة وسموحة اللذين يسبقان الإنتاج الحربي في الترتيب بأفضلية فارق الأهداف.

تبدأ مباراة الأهلي والإنتاج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وتذاع المواجهة على قناتي “أون سبورت” و”نايل سبورت” كونهما الناقلتين لجميع مباريات الدوري المصري.

أبرز أرقام مواجهة الفريقين:

-الأهلي التقى بالإنتاج في 13 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وانتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل.

-لا وجود لنتيجة التعادل السلبي في كافة مواجهات الفريقين، حيث إن التعادلات الثلاثة كانت بنتيجة إيجابية الأولى 2-2 والثانية والثالثة بنتيجة التعادل 1-1 .

-الأهلي والإنتاج الحربي مواجهات دائمًا عامرة بالأهداف بعدما نجح الأهلي في هز شباك الإنتاج في 22 مناسبة، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

-النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الأهلي، هو هداف مواجهات الفريقين بعدما نجح في هز شباك الإنتاج في 3 مناسبات.

-أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب النادي الأهلي عندما فاز بنتيجة 3-1 في موسم 2013-2014 في الثالث عشر من مارس 2014 .