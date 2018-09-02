لأسباب تأديبية.. رئيس نادي الزمالك يعلن عرض محمود كهربا للبيع 

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من عدم التزام محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب الفريق، والذي تم استبعاده من مباراة إنبي وتحويله للتحقيق.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: “قررنا إيقاف كهربا لأسباب تأديبية وعرضناه للبيع، وسيتم تعليق الأمر حسب التزام اللاعب معنا خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: “أملك صورًا وفيديوهات لكهربا لا تليق به كلاعب في الزمالك، ونحن لا نقبل هكذا تصرفات في نادينا”.

وتابع: “هو معروض حاليًا للبيع إلا إذا أثبت التزامه للجهاز الفني وظهر ذلك خلال أدائه بالمباريات”.

وأوضح: “كهربا فعل العديد من الأشياء وقبل لقاء نجوم المستقبل، جمعته مع كريستيان جروس وجعلت المدرب يستمع ويشاهد بعض الصور للاعب وأخبرته بضرورة ألا يشارك”.

وتابع: “جروس صمم على مشاركة كهربا. هو (خدني على قد عقلي) ومن هنا جاءت النكسة وتعرضنا للخسارة”.

وأشار: “ما حدث كان مسخرة! لأن سلوك أي لاعب خارج الملعب يكون لها التأثير الكبير داخل الملعب”.

وكشف: “كهربا جاء للتحدث معي مجددًا ولكنني رفضت لأنني تحدثت معه قبل أسبوع.. هذا لا يحدث مع مرتضى منصور فأنا رئيس النادي ولا يصح أن أشاهد تلك الصور قبل لقاء النجوم”.

وأتم: “إيقاف كهربا مستمر حتى أتأكد من أنه ترك كل تلك الأشياء”.

وكان كهربا قد أبدى في وقت سابق رغبته في الرحيل عن الزمالك، خلال شهر يناير المقبل، ووافق مجلس الإدارة على طلبه، حال وصول عرض احتراف مناسب ماليًا.

وشارك كهربا مع الزمالك خلال الموسم الجاري في أربع مباريات بالدوري المصري وسجل خلالهم هدفًا وصنع هدفين آخرين.

يذكر أن الزمالك فاز على إنبي برباعية مقابل هدف، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط.