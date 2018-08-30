هاني العتال يهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك (فيديو)

قرَّر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم الترشح لرئاسة القلعة البيضاء عقب انتهاء فترة المجلس الحالي، بسبب ما وصفه بحرب ضده من قبل بضع جهات خلال الفترة الأخيرة من أجل إسقاط مجلسه.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية “قررت الاكتفاء بفترة رئاستي الحالية للزمالك ولن أترشح مجددًا في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد بيان اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب التي شدَّدت خلاله على بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للأبيض يومى الخميس والجمعة، وعدم صحة حضور مندوب اللجنة أيًا من الجمعيتين لما شابهما من بطلان”.

وأضاف: “تقدَّمت ببلاغ ضد حطب بسبب تآمره على الزمالك، والجمعية العمومية ستقام بشكل طبيعي ولن التفت للبيان الصادر من اللجنة ورئيسها”.

وأكد أنه ينوي التخلي عن رئاسة الزمالك ولكن بعد نهاية الفترة الحالية، وأنه لن يترشح لفترة جديدة، موضحًا أنه تناوب على رئاسة القلعة البيضاء منذ عام 2005 ولكن الأمر حاليًا بات صعبًا، بسبب الحرب المستمرة ضد النادي.

وتابع: “لقد صنعت فائضًا ماليًا عظيمًا للزمالك ليس من حق أحد أن يتحدث معي هدفي الأخير قبل الرحيل عن رئاسة النادي هو إنهاء فرع 6 أكتوبر”.

يذكر أن مرتضى منصور كان قرَّر التراجع أخيرًا عن وقف النشاطات الرياضية بالزمالك ومن بينها عدم مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أنه ترك الأمر لرجال الدولة من أجل إنهاء الأزمة الخاصة بالنادي وملاحقة أعضاء مجلس إدارته قضائيًا.

ومن جانبه، قال هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك، إن اللجنة الأولمبية المصرية استجابت للطلب الذي تقدم به لإلغاء جمعيتي القلعة البيضاء العموميتين، اللتين من المقرر إقامتهما يومي الخميس والجمعة بدعوة من مرتضى منصور.

وهاجم العتال، مرتضى خلال مداخلة تلفزيونية، قائلًا: “هذا الرجل يهين نادي الزمالك، ولن أحصل على حقي بالسباب لأننا في دولة محترمة، عدل من نفسك يا مرتضى الحياة ليست سبابًا فقط، ونحن نخاف على الأبيض أكثر منك”.

وأضاف نائب رئيس الزمالك: “مرتضى يدير النادي وكأنه عزبة يمتلكها ويتخذ قراراته بشكل دكتاتوري وما يحدث مهزلة كبيرة داخل الأبيض فما الفرق بين أسلوبه وأسلوب جماعة الإخوان في الحشد الجماهيري؟! لا يوجد فرق، تصريحاته أصبحت أضحوكة بين جميع الجماهير المصرية”.