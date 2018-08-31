كهربا يطلب الرحيل إلى بيراميدز ونادي الزمالك يعرض صفقة تبادلية

في تطور جديد للصدام بين اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” مهاجم نادي الزمالك المصري وإدارة ناديه، طلب كهربا الرحيل إلى نادي بيراميدز الذي يرغب في ضمه خلال شهر يناير المقبل.

وأحال نادي الزمالك اللاعب صاحب الـ25 عامًا للتحقيق بسبب ما أعلنه النادي “سوء السلوك” مع استبعاده من مباراة إنبي غدًا السبت، بالجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ويرغب كهربا في إنهاء مشواره مع الزمالك؛ في ظل الخلاف بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الذي هاجمه في أكثر من مناسبة.

ويرغب الزمالك في إبرام صفقة تبادلية مع بيراميدز حال وصول عرض رسمي لضم كهربا، وأبدى مسؤولو القلعة البيضاء رغبتهم في ضم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.