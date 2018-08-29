كريستيان غروس يكشف أسباب غياب حمدي النقاز وحميد أحداد عن مباريات نادي الزمالك

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك المصري سبب عدم مشاركة التونسيين فرجاني ساسي، وحمدي النقاز، والمغربي حميد أحداد، مع الزمالك بشكل منتظم خلال الفترة الماضية.

وقال جروس خلال تصريحات صحفية في نادي الزمالك إن فرجاني ساسي تعاقد معه النادي في نهاية فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم، وكان اللاعب قادمًا من إجازة طويلة عقب مشاركته مع منتخب بلاده بكأس العالم، وبالتالي لن يتم الدفع به مباشرة.

وأضاف:”فرجاني ساسي في طريقه ليكون جاهزًا بشكل كامل، وبالتأكيد سيكون له دور مع الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وفي السياق ذاته شدد جروس على أن المهاجم المغربي حميد أحداد في طريقه للانسجام مع زملائه، وسيأخذ فرصته خلال الفترة المقبلة، بعد أن يعتاد على طريقة اللعب.

وعن عدم مشاركة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق خلال الفترة الماضية، قال جروس إن النقاز انتظم متأخرًا في فترة الإعداد، وذلك عقب عودته من المشاركة بكأس العالم مع منتخب بلاده، وفي نفس الوقت تألق حازم إمام في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم، وهذا ما جعله يحجز مكانًا بالتشكيل خلال المباريات الأخيرة.

وأوضح:”المنافسة هي التي ستحسم المشاركة في هذا المركز”.

وفي سياق متصل أوضح جروس أسباب عدم مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا ولم يدخلوا قائمة اللقاءات السابقة من الأساس، حيث أكد أنه من الضروري للقيام بإعطاء اللاعبين لياقة المباريات وجود ثبات بالتشكيل، وهذا ما نقوم به حاليًا، مستشهدًا بفريق ليفربول.

مرتضى يهاجم العتال

من جهة أخرى وجّه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا حادًا ضد هاني العتال نائب رئيس النادي بسبب إرساله رسائل لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأبيض لإخطارهم أن الجمعية العمومية للنادي باطلة.

وأوضح مرتضى منصور أن إجراءات الجمعية العمومية التي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين سليمة، وستتم تحت إشراف القضاء، كما أن الجهة الإدارية ستتولّى إدارة الجمعية العمومية.

وطالب رئيس النادي الأبيض أعضاء الجمعية العمومية الحضور والرد على من أسماهم “المتآمرين” على النادي.

وتستلزم الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك حضور 7500 عضو لاكتمال النصاب القانوني، بينما الجمعية العمومية غير العادية تستلزم حضور 10 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانوني.