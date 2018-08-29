أبولون اليوناني يعلن ضم شيكابالا على سبيل الإعارة رسميًا (صورة)

أعلن نادي أبولون سميرني اليوناني رسميًا التعاقد مع محمود عبدالرزاق شيكابالا لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، لمدة عام على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في اليونان.

وأصدر أبولون اليوناني بيانًا رسميًا أعلن فيه ضم شيكابالا صاحب الـ32 عامًا، لمدة موسم على سبيل الإعارة لأبولون.

ولم يكشف النادي أي تفاصيل مالية عن الصفقة، وذكر في بيانه الأندية التي لعب لها شيكابالا خلال مسيرته.

وكان الفتى الأسمر قد لعب في الموسم الماضي خارج الزمالك، حيث خاض موسمًا على سبيل الإعارة في نادي الرائد السعودي.

يُذكر أن شيكابالا خاض 24 مباراة مع الرائد في الموسم الماضي، سجل 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.