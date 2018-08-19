شيكابالا يحتفل بعقد قرانه ويتصدر “تويتر” (صور)

احتفل محمود عبدالرازق “شيكابالا“، لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك والمعار إلى أبولون اليوناني، بعقد قرانه اليوم الأحد، بأحد المساجد في منطقة التجمع الخامس.

وحضر الحفل عدد من لاعبي الزمالك والمنتخب الوطني الحاليين والسابقين، منهم محمود جنش ومحمود كهربا ومحمود الونش ومحمود فتح الله وعمر جابر وإبراهيم صلاح وغيرهم.

وكان اللاعب الملقب بالأباتشي قد احتفل بخطبته في ديسمبر الماضي بأحد الفنادق الشهيرة بمحافظة أسوان، وسط غياب لنجوم الكرة والمجتمع.

وأعلن شيكابالا في لقاء سابق له مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس هوية زوجته، مشيرًا إلى أنها تحمل الجنسية الكندية وتعرف عليها في مصر حيث تعتبر صديقة لزوجة أحد المقربين منه.

وفور عقد القران، تصدر الأباتشي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر، وانهالت التهاني عليه من قبل المشاهير والمشجعين المحبين له.

وكان الإعلامي أحمد شوبير من ضمن المهنئين للاعب على “تويتر” حيث كتب: “ألف مبروك يا شيكابالا وربنا يتمم بخير حياة سعيدة إن شاء الله”، بينما قالت الكاتبة ياسمين الخطيب: “مبروك للأباتشي شيكابالا”.

يذكر أن شيكابالا كان يمر بأزمة خلال الفترة الماضية كادت أن تهدد مستقبله الكروي، بسبب عدم رغبته في الاستمرار مع الزمالك، وخلافه مع رئيس النادي مرتضى منصور، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على تجديد التعاقد وخروج اللاعب للإعارة.