قائمة منتخب مصر لمباراة النيجر بتصفيات أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أغيري عن قائمة اللاعبين المحليين المختارة لمباراة مصر والنيجر بتصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وكشف حساب اتحاد الكرة المصري عن أسماء 13 لاعبًا من الدوري المصري..

محمد الشناوي وصلاح محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف ( الأهلي )، محمود جنش وطارق حامد (الزمالك )، باهر المحمدي ومحمد صادق ( الإسماعيلي )، علي جبر ومحمد حمدي ( بيراميدز) ، أحمد جمعة ( المصري )، حسام حسن ( سموحة )، اسلام جابر ( الداخلية ).

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين بالخارج على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.