مجدي عبدالغني يهاجم إدارة النادي الأهلي بسبب موقفها من السوبر المصري السعودي (فيديو)

شن مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، هجومًا ناريًا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب عدم التعاون من أجل المشاركة في لقاء السوبر المصري السعودي.

وكان الأهلي رفض الرد على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتحديد موقفه من المشاركة في لقاء السوبر المصري السعودي، رغم تعديل موعد اللقاء ليقام في نوفمبر المقبل بدلًا من أغسطس الماضي، بسبب مواعيد مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالغني في تصريحات لقناة “العربية” السعودية: “إدارة الأهلي تعمدت عدم حسم مسألة مشاركتها في لقاء السوبر المصري السعودي، ولا أجد مبررًا لعدم لعب الأهلي البطولة، خاصة وأن النادي وافق على لعب مباراة السوبر الإماراتي المصري”.

وواصل: “السعودية لها مواقف بناءة مع مصر، ولا يوجد مبرر لتصرف الأهلي للأسف الشديد، خصوصًا وأن التأخير كان مقصودًا من إدارة النادي، وهي حددت الميعاد واتفقت على ذلك، لكنها لم ترسل الموافقة النهائية وكان رد الاتحاد السعودي بإلغاء المباراة منطقيًا، في ظل العلاقات السعودية المصرية ينتهز الزمالك الفرصة للتواجد في المناسبتين، والاستفادة من هذه المناسبة لتحقيق مكاسب فنية وكان ذكاء من الأبيض”.

وتابع: “يجب ألا يوجد مكان للرغبات الشخصية، لا سيما وأننا نحصل على حفاوة واستقبال أكثر من رائع دائمًا في السعودية، ولك أن تتخيل أن راعي كرة القدم في الأهلي شركة سعودية، وتدفع مبالغ كبيرة حتى يستفيد النادي من هذه المبالغ في مشواره الرياضي، وكنت أتمنى تحقيق المصلحة العامة لمصر والأهلي ولكرة القدم المصرية والعربية”.

وأشار إلى أنهم في إدارة الاتحاد المصري تفاجأوا بكمية التضارب في الآراء، وعدم وجود قرار حاسم وحازم داخل إدارة الأهلي القاهري، وقال: “هذا أمر غير مستبعد من فترة طويلة؛ لأن هناك تضاربًا داخل الإدارة، وكل قرار يتخذ يتم الرجوع فيه برأي آخر، واتضح أن إدارة الأهلي لا تعبأ بالكلمات التي تقولها ولا بالوعود التي تقطعها، وأنا حزين لأني تربيت في الأهلي، وإداراته على مدار العصور من 1907 كلها يكمّل بعضها بعضًا؛ ما يحقق مصلحة النادي”.

وتابع: “مصلحة الأهلي غائبة والمصالح الشخصية هي المسيطرة على قرارات النادي ولا تصب في مصلحة الفريق، وطالما كانت هناك علاقة قوية مع السعودية، وكان لزامًا على إدارة الأهلي أن تعترف بالجميل دائمًا، لكن عدم وجود شخص يصدر قرارًا حاسمًا هو المسيطر على الموقف داخل النادي، وكان على محمود الخطيب أن يكون حاسمًا”.

وأوضح عبدالغني أن اتحاد الكرة المصري لا يستطيع إجبار أي ناد على لعب مباراة، وقال: “كانت هناك موافقة والاتحاد السعودي له حق تغيير رأيه، لأنه وجد تذبذبًا وعدم تقدير لما يتم تقديمه، ولا توجد سياسة شفافة واضحة من إدارة الأهلي لرسم علاقات قوية يستفيد منها النادي”.

واختتم: “الزمالك استفاد من الخلاف وسيلعب مباراتي السوبر السعودي المصري، وبيان الاتحاد السعودي أوضح أشياء كثيرة كانت غائبة عن الجماهير”.