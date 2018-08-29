رئيس نادي الزمالك: هناك لاعب يسكر في الفريق و6 سيرحلون.. ولسنا تحت أمر الأهلي (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن وجود تجاه داخل الإدارة والجهاز الفني، للاستغناء عن 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، ومن بينهم لاعب يتناول الخمور.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “هناك لاعب يسكر في الزمالك ولاعب آخر بيزهقنا علشان يمشي، والموضوع في 4 لاعبين البنزين بتاعهم خلص ولم يعودوا قادرين على تحمل المزيد”.

وأضاف: “تحدثت مع كريستيان جروس عن عدد من اللاعبين مثل: أيمن حفني، حمدي النقاز، عبدالله جمعة، حميد أحداد، مصطفى فتحي، أحمد مدبولي، لا سيما أن بعض هؤلاء اللاعبين هم من جلبوا للزمالك كأس مصر الموسم الماضي، مطالبًا بتطبيق العدل في الفريق”.

وتابع: “قررنا محاسبة جروس على الهزيمة من فريق النجوم، حتى لا تتدهور الأوضاع داخل الفريق، ولدي ثقة على تجاوز الأزمة الحالية، والمدير الفني مستمر إلى نهاية تعاقده”.

ومن جانب آخر، علق منصور، على بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتوضيح موقف الأهلي من خوض مباراة السوبر المصري السعودي، قائلًا: “دي مشكلة من غير أي مشكلة، الاتحاد العربي أطلق بطولة السوبر مجددًا وبالطبع لا توجد لها لوائح، لكن يجب على الأندية إرسال موافقتها في خلال فترة محددة، وهو ما فعله الزمالك بعد رفض الأهلي المشاركة وهذا حقه”.

وأضاف: “الاتحاد العربي قرر مشاركة الزمالك في مباراتي السوبر، ورصد جائزة مالية قدرها مليون دولار للبطل، بعد تدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، ومحاولة حل المشكلة مع النادي الأهلي، مفيش حد تحت أمر النادي الأهلي، ومفيش حد هيلعب على مزاجه، ولو اتحاد الكرة عندنا متراخٍ، هناك مفيش الكلام ده”.

وتابع مرتضى: “وافقت على مشاركة الزمالك في مباراة السوبر المصري السعودي دعمًا للعلاقات الطيبة بين البلدين، خاصة أن السعودية كانت من أول الداعمين لمصر عقب ثورة الـ 30 من يونيو”.