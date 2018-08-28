مرتضى منصور ينتقد “جروس” ولاعبي الزمالك بعد الهزيمة من النجوم.. ويهاجم محمد صلاح (فيديو)

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا شرسًا على السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق الأول، بعد الهزيمة أمام النجوم -الذي يلعب في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه- بهدف نظيف، أمس الاثنين.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: “المدير الفني يتحمل مسؤولية الخسارة اليوم، عندما رأيت التشكيل شعرت أن هناك لاعبين يتعرضون للظلم، أين الصفقات الجديدة؟”.

وأضاف: “هناك أكثر من لاعب يشارك بشكل أساسي لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم، لا بد أن أتدخل لكي أعرف لماذا لا يشارك حميد أحداد وفرجاني ساسي وعبدالله جمعة وغيرهم من اللاعبين الذين أتوا بملايين الجنيهات”.

واستكمل منصور حديثه متوعدًا لاعبي الزمالك بعد الهزيمة: “الاستهتار بالخصم وراء الخسارة، سأوقف مستحقات جميع اللاعبين لنهاية الدوري، عليهم معرفة قيمة النادي”.

ومن جانب آخر هاجم رئيس الزمالك، محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر الأول، على خلفية أزمته مع اتحاد الكرة في الساعات الماضية.

وقال مرتضى: “لا يوجد لاعب أكبر من اتحاد الكرة مهما كانت حجم نجومية هذا اللاعب”، لافتًا إلى أن البيان الذي أصدره الجبلاية بشأن الأزمة لا يحمل أي إساءة لصلاح.

وتابع: “لا يمكن أن نقبل إهانة محامي اللاعب لاتحاد الكرة، علينا قطع لسانه إذا وجه الإساءة لأي شخص من الجبلاية”.

يذكر أن محمد صلاح كشف عن طلباته التي توجه بها لاتحاد الكرة وتم تجاهلها، وهي توفير حراسة شخصية له أثناء تواجده في معسكر المنتخب، وعدم استخدام صوره أو أي شيء يتعلق بحقوق الرعاية، إلا بعد الحصول على موافقة شخصية منه.