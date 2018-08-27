ترتيب الدوري المصري بعد خسارة نادي الزمالك أمام نجوم المستقبل

اختتمت اليوم الإثنين، مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وبدأت ملامح المنافسة تتضح بين الأهلي وبيراميدز، خاصة بعد سقوط الزمالك أمام نجوم المستقبل.
ترتيب الهدافين
1-البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، بيراميدز (2)
1-مصطفى جمال، حرس الحدود (2)
1-محمد رجب، الإنتاج الحربي (2)
1-محمود الشبراوي، الجونة (2)
1-نوح وائل، إنبي (2)
1-أحمد علي، المقاولون العرب (2)
1-مصطفى جمال، حرس الحدود (2)
1-الأثيوبي شيمليس بيكيلي، بتروجت (2)
1-الكونغولي كابونغو كاسونغو، الزمالك (2)
1-الليبيري محمد فييرا، بتروجت (2)
1-إسلام رشدي، الجونة (2)
1-البرازيلي لوكاس ريبامار، بيراميدز (2)
1-محمد مجدي أفشه، بيراميدز (2)
1-صلاح محسن، الأهلي (2)
1-الإيفواري رزاق سيسيه، الاتحاد السكندري (2)
نتائج المباريات
المقاولون العرب – إنبي (1-2)
الإسماعيلي – مصر المقاصة (1-0)
حرس الحدود – الأهلي (0-2)
المصري البورسعيدي – الاتحاد السكندري (2-2)
سموحة – طلائع الجيش (0-0)
بيراميدز – الداخلية (3-1)
الإنتاج الحربي – الجونة (0-0)
الزمالك – نجوم المستقبل (0-1)
ترتيب الدوري المصري
1-الأهلي (10)
2-بيراميدز (10)
3-سموحة (8)
4-الإنتاج الحربي (8)
5-الزمالك (7)
6-إنبي (6)
7-بتروجت (6)
8-الجونة (5)
9-الإسماعيلي (5)
10-المصري البورسعيدي (5)
11-نجوم المستقبل (5)
12-الاتحاد السكندري (5)
13-المقاولون العرب (4)
14-الداخلية (4)
15-مصر المقاصة (3)
16-طلائع الجيش (2)
17-حرس الحدود (1)
18-وادي دجلة (1)