رسميًا.. الفيفا يوافق على قيد النيجيري أزوبيكي أوكيتشوكو في قائمة بيراميدز

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، على طلب نادي بيراميدز بقيد النيجيري أزوبيكي أوكيتشوكو، في قائمة الفريق للموسم الحالي، رغم غلق باب القيد في مصر، مع بداية الدوري العام نسخة 2018/2019.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة خطابًا رسميًا من “الفيفا”، يوافق فيه على قيد النيجيري أزوبيكي في قائمة بيراميدز بشكل استثنائي، بعد غلق باب القيد المحلي في مصر.

وقال مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة: “فيفا وافق بشكل رسمي على قيد أزوبيكي أوكيتشوكو في قائمة فريق بيراميدز خلال الفترة الحالية”.

وأضاف عبدالغني في تصريحات صحفية: “اتحاد الكرة تلقى موافقة من جانب فيفا على فتح نظام القيد من أجل إضافة اللاعب”.

وتابع: “فيفا أرسل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب إلى بيراميدز، مع إبلاغ مسؤولي اتحاد الكرة بإمكانية مشاركته في المباراة المقبلة إذا تم قيده محليًا”.

يذكر أن أزوبيكي انضم إلى فريق بيراميدز في صفقة مجانية، بعدما فسخ اللاعب عقده مع ناديه التركي مالاتيا سبور.

في سياق متصل، أعلن نادي بيراميدز برئاسة حسام البدري صرف مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق الأول، بعد النجاح في الفوز على الداخلية في بطولة الدوري العام مساء اليوم بنتيجة 3/1.

وقررت إدارة نادي بيراميدز صرف مكافأة بمقدار 100 ألف جنيه لكل لاعب من لاعبي الفريق بعد تحقيقهم الفوز الثالث في الدوري المحلي.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” قررت إدارة بيراميدز صرف مكافأة بمقدار 100 ألف جنيه لكل لاعب من لاعبي الفريق بعد تحقيقهم الفوز في مباراتهم اليوم أمام الداخلية 1/3″.

يذكر أن بيراميدز رفع رصيده إلى 10 نقاط، يحتل بها المركز الثاني بعد الأهلي صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.